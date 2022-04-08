МИД Польши вызвало французского посла за высказывания Макрона о Моравецком

Посла Франции вызвали в МИД Польши в связи с высказываниями президента Франции Эммануэля Макрона о польском премьер-министре Матеуше Моравецком, передает ТАСС.

Как уточнил пресс-секретарь польского МИДа Лукаш Ясина, речь идет об антисемитских высказываниях Макрона в адрес Моравецкого.

Французский президент в интервью для журнала Le Parisien обвинил Моравецкого в том, что он «является крайне правым антисемитом, который исключает лиц ЛГБТ», а также указал, что политик хочет помочь Марин Ле Пен выиграть выборы.

«Из-за утверждения, содержащегося в интервью президента Французской Республики Le Parisien, министр Збигнев Рау принял решение о вызове посла Франции в МИД», — заявил Ясина.

Ранее Моравецкий также раскритиковал Макрона за то, что тот пытается урегулировать кризис на Украине путем переговоров с Россией, назвав эти действия неэффективными. 5 апреля Моравецкий призвал усилить санкции против России и раскритиковал позицию французского президента словами «Господин Макрон, сколько раз Вы встречались с Путиным и каких результатов добились?». Он указал, что «не следует так относиться к агрессорам».