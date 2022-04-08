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3 часа назад

Косовская полиция вторглась в сербский муниципалитет Штрпце и проводит обыски

ТАСС

Сотрудники специальных подразделений полиции непризнанного Косова ворвались в сербский муниципалитет Штрпце и проводят обыски в нескольких магазинах. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Канцелярии по Косову и Метохии.

Косовская полиция проводит обыски в сербском Штрпце
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Вооруженный спецназ непризнанного Косова ворвался в несколько сербских магазинов в муниципалитете Штрпце в сопровождении представителей так называемой таможни в поисках сербских товаров.

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"Это четвертый раз за последние несколько месяцев, когда [премьер непризнанного Косова Альбин] Курти посылает спецназ в Штрпце, с целью напугать и ежедневным давлением вытеснить оставшихся сербов из этих южных сербских регионов и разорвать их связь с территорией Центральной Сербии", - приводит пресс-служба слова главы Канцелярии по Косово и Метохии Петара Петковича.

Петкович подчеркнул, что жители Штрпце вопреки давлению и угрозам, "полны решимости" остаться в своих домах, а Сербия продолжит помогать им экономически и "любым другим способом".

Ранее Петкович заявлял, что число нападений на сербов в Косове и Метохии в последнее время возросло на 50%. В Косове фиксируются в том числе нападения на дома и медпункты, поджоги, угон скота и техники, избиения. По данным сербских СМИ, албанская молодежь нападает на гуляющих с детьми сербских женщин, забрасывает камнями сербских паломников, приехавших поклониться местным святыням, нападает на православных священнослужителей.

Ситуация в Косове и Метохии резко обострилась осенью из-за агрессивных действий приштинской власти, задействовавшей спецназ полиции непризнанного образования. В результате последнего витка насилия несколько десятков сербов пострадали, один получил тяжелое огнестрельное ранение.

Сербский автономный край Косово и Метохия провозгласил независимость в одностороннем порядке в феврале 2008 года и в последние годы активно пытается вступить в международные организации, включая ЮНЕСКО и Интерпол. Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Индия и Китай, а также пять государств - членов Евросоюза.

В мире,ЮНЕСКО,Интерпол,ЕС,
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