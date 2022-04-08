В Донецке ракетный удар по Краматорску назвали попыткой Киева скрыть свои преступления

Ракетный удар по Краматорску является чудовищной провокацией со стороны Киева. Об этом в пятницу на пресс-конференции заявила министр иностранных дел Донецкой Народной Республики (ДНР) Наталья Никонорова.
"То, что сегодня произошло в Краматорске, это чудовищно. Есть такие же точно события, которые происходили, я имею в виду выстрел из "Точки-У" по центру Донецка в марте. То есть украинские военные продолжают исполнять свою кровавую роль, - цитирует Никонорову Донецкое агентство новостей. - Для нас уже не ново, что украинская власть и Вооруженные силы Украины используют такие кровавые провокации".
Она выразила искренние соболезнования родным и близким погибших, а также надежду на выздоровление раненых.
"Я не буду сейчас углубляться в то, что сообщает по этому поводу украинская власть. Мы с этим давно знакомы, они противоречат друг другу, нет никаких фактов. Все это делается всего лишь для того, чтобы оправдать кровавые события, которые они сами и реализовали", - подчеркнула министр.
В пятницу по железнодорожному вокзалу в Краматорске, когда там, по призыву украинских властей, проводилась массовая эвакуация населения, был нанесен удар с применением комплекса "Точка-У". В Штабе территориальной обороны ДНР заявили, что ракетный комплекс "Точка-У" не стоит на вооружении народных республик Донбасса. Министерство обороны РФ исключило какую-либо причастность российских военных к произошедшему. Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин назвал произошедшее провокацией с украинской стороны.