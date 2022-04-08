В Донецке ракетный удар по Краматорску назвали попыткой Киева скрыть свои преступления

"Я не буду сейчас углубляться в то, что сообщает по этому поводу украинская власть. Мы с этим давно знакомы, они противоречат друг другу, нет никаких фактов. Все это делается всего лишь для того, чтобы оправдать кровавые события, которые они сами и реализовали", - подчеркнула министр.