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36 минут назад

МИД ДНР: Киев пытается оправдать свои преступления с помощью провокации в Краматорске

ТАСС

Ракетный удар по Краматорску является чудовищной провокацией со стороны Киева. Об этом в пятницу на пресс-конференции заявила министр иностранных дел Донецкой Народной Республики (ДНР) Наталья Никонорова.

В Донецке ракетный удар по Краматорску назвали попыткой Киева скрыть свои преступления
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"То, что сегодня произошло в Краматорске, это чудовищно. Есть такие же точно события, которые происходили, я имею в виду выстрел из "Точки-У" по центру Донецка в марте. То есть украинские военные продолжают исполнять свою кровавую роль, - цитирует Никонорову Донецкое агентство новостей. - Для нас уже не ново, что украинская власть и Вооруженные силы Украины используют такие кровавые провокации".

Она выразила искренние соболезнования родным и близким погибших, а также надежду на выздоровление раненых.

"Я не буду сейчас углубляться в то, что сообщает по этому поводу украинская власть. Мы с этим давно знакомы, они противоречат друг другу, нет никаких фактов. Все это делается всего лишь для того, чтобы оправдать кровавые события, которые они сами и реализовали", - подчеркнула министр.

В пятницу по железнодорожному вокзалу в Краматорске, когда там, по призыву украинских властей, проводилась массовая эвакуация населения, был нанесен удар с применением комплекса "Точка-У". В Штабе территориальной обороны ДНР заявили, что ракетный комплекс "Точка-У" не стоит на вооружении народных республик Донбасса. Министерство обороны РФ исключило какую-либо причастность российских военных к произошедшему. Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин назвал произошедшее провокацией с украинской стороны.

В мире,Наталья Никонорова,Эдуард Басурин,Минобороны России,
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