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1 час назад

В ЛНР заявили, что на территории заводов в Рубежном могут быть запасы ядовитых химикатов

ТАСС

Запасы химикатов, в том числе ядовитых, могут быть на территории предприятий "Заря", "Южный" и "Краситель" в городе Рубежное Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом заявил в пятницу представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе Родион Мирошник в эфире Первого канала.

В ЛНР сообщили о возможных запасах химикатов на заводах в Рубежном
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Идут бои, подбираются сейчас к промзоне - это заводы "Заря", "Южный", "Краситель", - сказал Мирошник. - На территории этих заводов могут быть запасы различных химикатов, большая часть из них ядовитая. Есть и аммиак, и кислоты".

Ранее сообщалось, что украинские военные, отступая из Рубежного, взорвали цистерны, в которых, предположительно, находилась азотная кислота. На опубликованной фотографии в телеграм-канале подполковника Народной милиции ЛНР Андрея Марочко запечатлено облако взрыва кирпичного цвета. Там же представитель народной милиции написал, что момент подрыва спланирован с учетом розы ветров, сейчас он дует в сторону населенного пункта Кудряшовка, находящегося под контролем ЛНР.

В мире,Родион Мирошник,Андрей Марочко,Первый канал,
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