В ЛНР сообщили о возможных запасах химикатов на заводах в Рубежном

Запасы химикатов, в том числе ядовитых, могут быть на территории предприятий "Заря", "Южный" и "Краситель" в городе Рубежное Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом заявил в пятницу представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе Родион Мирошник в эфире Первого канала.