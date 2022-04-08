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8 апреля

Пушилин рассказал о зачистке Мариуполя от украинских националистов

RT на русскомиещё 1

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24» рассказал, что зачистка Мариуполя от украинских националистов продолжается.

«То есть те разрозненные группы, которые пока ещё имеют возможность проникать в отдельные районы города Мариуполя, они тоже вычисляются и уничтожаются», — цитирует его РИА Новости.

При этом Пушилин не стал называть точную дату полного взятия Мариуполя под контроль.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил об освобождении Мариуполя от украинских войск на 98%.

В мире,Денис Пушилин,Рамзан Кадыров,
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