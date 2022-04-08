Пушилин рассказал о зачистке Мариуполя от украинских националистов

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24» рассказал, что зачистка Мариуполя от украинских националистов продолжается.

«То есть те разрозненные группы, которые пока ещё имеют возможность проникать в отдельные районы города Мариуполя, они тоже вычисляются и уничтожаются», — цитирует его РИА Новости.

При этом Пушилин не стал называть точную дату полного взятия Мариуполя под контроль.