В ДНР подготовили проект решения о прекращении деятельности миссии ОБСЕ

"Министерством иностранных дел был подготовлен соответствующий проект решения, в частности, это проект постановления Государственного комитета обороны о прекращении деятельности СММ ОБСЕ и признании неправомерным продления ее деятельности на территории ДНР", - приводит слова Никоноровой Донецкое агентство новостей.