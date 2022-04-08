В ДНР подготовили проект решения о прекращении деятельности миссии ОБСЕ

МИД Донецкой Народной Республики (ДНР) подготовил проект решения о прекращении работы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на территории республики. Об этом сообщила в пятницу министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова.
"Министерством иностранных дел был подготовлен соответствующий проект решения, в частности, это проект постановления Государственного комитета обороны о прекращении деятельности СММ ОБСЕ и признании неправомерным продления ее деятельности на территории ДНР", - приводит слова Никоноровой Донецкое агентство новостей.