Боррель назвал приостановку членства России в СПЧ ООН «необходимой»

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Накануне Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, приостанавливающую участие России в СПЧ ООН и лишило ее права голоса. В ответ российская сторона заявила, что прекращает свои полномочия в СПЧ.

Перед голосованием постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд назвала членство России в Совете ООН по правам человека фарсом. В совете состоят 47 стран, которые избираются туда на три года. Россия находилась на втором году трехлетнего срока.

«Эта приостановка необходима для поддержания целостности Совета по правам человека», - заявил Жозеп Боррель.

В ЕС также подчеркнули, что «масштабы и серьезность нарушений Россией международного гуманитарного права требуют твердого и единого международного ответа».

«Последнее голосование в Генассамблее ООН свидетельствует о ясном намерении международного сообщества призвать Россию к ответу», - отмечается в заявлении.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины».