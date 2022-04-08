Сербия продолжит возить нефть из России

Евросоюз исключил Сербию из списка стран, попадающих под санкции за ввоз российской нефти. Об этом сообщила в пятницу газета Blic со ссылкой на источник, близкий к переговорам.
"Это значит, что мы продолжим ввозить нефть через Адриатический коридор, что означает, что мы обеспечены нефтью и после 15 мая через [Адриатический нефтепровод] JANAF", - цитирует издание слова источника.
Переговоры в Брюсселе об исключении Сербии из санкционного списка велись по поручению президента Александара Вучича. Издание отмечает, что "Сербии помогли [председатель Еврокомиссии] Урсула фон дер Ляйен, [глава Евросовета] Шарль Мишель и Франция, председательствующая в ЕС".