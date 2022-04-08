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21 минуту назад

Япония вводит новые санкции против России

ТАССиещё 1

Япония намерена постепенно снижать импорт угля из России и затем запретить его, сократив таким образом зависимость от энергоресурсов из РФ в связи с ситуацией вокруг Украины. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции в Токио премьер-министр Японии Фумио Кисида.

Япония озвучила новые санкции против России
Фото: ТАССТАСС

"Мы запретим импорт угля из России. За счет срочного обеспечения альтернатив и постепенного сокращения импорта мы уменьшим нашу зависимость от России в энергетическом секторе", - сказал он.

Япония введет запрет на импорт оборудования, древесины и водки из России.

"На следующей неделе мы введем запрет на импорт из России машинного оборудования, водки и некоторых видов древесины", - сказал Кисида.

Япония расширяет санкции в отношении российских банков, добавит в список Сбербанк и Альфа-банк. "Мы приняли решение заморозить активы российских банков Сбербанка и Альфа-банка", - сказал премьер-министр.

Япония введет дополнительные санкции в отношении порядка 400 россиян, включая депутатов, и 20 организаций из РФ.

"Мы вводим запрет на новые инвестиции в России", - сказал он.

По словам Кисиды, эти меры будут применяться в сотрудничестве со странами Группы семи.

В мире,Альфа-банк,Сбербанк России,
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