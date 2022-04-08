ВСУ обстреляли администрацию и детский сад в ДНР

"Очень сильно обстреливалась Ясиноватая. Есть информация о том, что там пострадавшие люди есть, пока это уточняется. Это именно с утра произошло. <...> В Ясиноватой сегодня попали по садику и по администрации города - это центр города, чтобы вы понимали", - сказал он.