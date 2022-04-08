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1 час назад

Басурин заявил, что ВСУ обстреляли администрацию и детский сад города Ясиноватая в ДНР

ТАСС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли администрацию и детский сад города Ясиноватая в Донецкой Народной Республике (ДНР), информация о пострадавших уточняется. Об этом в пятницу сообщил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире телеканала "Россия-24".

ВСУ обстреляли администрацию и детский сад в ДНР
Фото: ТАССТАСС

"Очень сильно обстреливалась Ясиноватая. Есть информация о том, что там пострадавшие люди есть, пока это уточняется. Это именно с утра произошло. <...> В Ясиноватой сегодня попали по садику и по администрации города - это центр города, чтобы вы понимали", - сказал он.

Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило в своем Telegram-канале, что украинские военные дважды за утро обстреляли из РСЗО "Град" город Ясиноватая, выпустив 33 снаряда из "Града" и 19 снарядов калибром 122 мм.

В мире,Эдуард Басурин,
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