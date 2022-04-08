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1 час назад

СМИ: выпускников военных кафедр вузов призовут в ВСУ

ТАСС

Третья волна мобилизации началась на Украине, в ряды вооруженных сил страны будут призваны офицеры запаса, которые закончили военные кафедры вузов. Об этом в пятницу сообщило украинское издание "Апостроф".

На Украине началась третья волна мобилизации
Фото: ReutersReuters

"В Украине стартовала третья волна мобилизации, а всеобщая мобилизация может закончиться 24 мая, однако ее могут продлить, если того будет требовать ситуация <...>. На службу будут призваны офицеры запаса - военнообязанные, которые закончили военные кафедры вузов", - говорится в сообщении.

Согласно указу президента Украины Владимира Зеленского от 24 февраля, мобилизация должна быть осуществлена на территории Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой, Черниговской областей и города Киева.

24 февраля президент России Владимир Путин в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи объявил о проведении специальной военной операции на Украине, целями которой являются демилитаризация и денацификация страны. ДНР и ЛНР начали операцию по освобождению своих территорий, находившихся под контролем Киева.

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