На Украине началась третья волна мобилизации

Третья волна мобилизации началась на Украине, в ряды вооруженных сил страны будут призваны офицеры запаса, которые закончили военные кафедры вузов. Об этом в пятницу сообщило украинское издание "Апостроф".
"В Украине стартовала третья волна мобилизации, а всеобщая мобилизация может закончиться 24 мая, однако ее могут продлить, если того будет требовать ситуация <...>. На службу будут призваны офицеры запаса - военнообязанные, которые закончили военные кафедры вузов", - говорится в сообщении.
Согласно указу президента Украины Владимира Зеленского от 24 февраля, мобилизация должна быть осуществлена на территории Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой, Черниговской областей и города Киева.
24 февраля президент России Владимир Путин в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи объявил о проведении специальной военной операции на Украине, целями которой являются демилитаризация и денацификация страны. ДНР и ЛНР начали операцию по освобождению своих территорий, находившихся под контролем Киева.