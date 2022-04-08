На Украине началась третья волна мобилизации

"В Украине стартовала третья волна мобилизации, а всеобщая мобилизация может закончиться 24 мая, однако ее могут продлить, если того будет требовать ситуация <...>. На службу будут призваны офицеры запаса - военнообязанные, которые закончили военные кафедры вузов", - говорится в сообщении.