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13 минут назад

На Украине решили национализировать все имущество России в стране

Мария Иванова

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что власти страны планируют национализировать все имущество России на территории Украины. Об этом он рассказал в эфире канала «Рада».

На Украине решили национализировать все имущество России в стране
Фото: ReutersReuters

Шмыгаль заявил, что доходы от национализации должны компенсировать «хотя бы часть» потерь Украины в последние полтора месяца.

Украинский премьер добавил, что Киев также рассчитывает получить замороженные за рубежом российские активы.

В марте президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о принудительном изъятии объектов собственности России и ее резидентов на Украине.

Позже глава Крыма Сергей Аксенов анонсировал национализацию имущества украинских бизнесменов, политиков и чиновников. Затем крымский парламент предложил изымать имущество недружественных стран и иностранцев, совершающих недружественные действия в отношении РФ. Это предложение направили на рассмотрение в Госдуму.

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СМИ писали, что в Крыму, в частности, планируют национализировать квартиру Зеленского. Квартиру площадью 129,8 «квадрата» Зеленский купил в 2013 году, ее стоимость оценивали в 160 тыс. долларов. Она расположена в элитном жилом комплексе «Император» в Ливадии.

В мире,Денис Шмыгаль,Владимир Зеленский,Сергей Аксенов,Госдума,
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