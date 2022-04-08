На Украине решили национализировать все имущество России в стране

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что власти страны планируют национализировать все имущество России на территории Украины. Об этом он рассказал в эфире канала «Рада».
Шмыгаль заявил, что доходы от национализации должны компенсировать «хотя бы часть» потерь Украины в последние полтора месяца.
Украинский премьер добавил, что Киев также рассчитывает получить замороженные за рубежом российские активы.
В марте президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о принудительном изъятии объектов собственности России и ее резидентов на Украине.
Позже глава Крыма Сергей Аксенов анонсировал национализацию имущества украинских бизнесменов, политиков и чиновников. Затем крымский парламент предложил изымать имущество недружественных стран и иностранцев, совершающих недружественные действия в отношении РФ. Это предложение направили на рассмотрение в Госдуму.
СМИ писали, что в Крыму, в частности, планируют национализировать квартиру Зеленского. Квартиру площадью 129,8 «квадрата» Зеленский купил в 2013 году, ее стоимость оценивали в 160 тыс. долларов. Она расположена в элитном жилом комплексе «Император» в Ливадии.