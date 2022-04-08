ЛНР заявила о подготовке иностранными СМИ новых фейков

Украинские и иностранные журналисты приехали в город Кременная в Луганской Народной Республике для подготовки фейковых материалов об обстреле ее военными автомобиля с больными и ранеными, которые эвакуировались из больницы. Об этом в пятницу заявил официальный представитель Народной милиции (НМ) ЛНР Иван Филипоненко.
"Нашей разведкой отмечено, что в населенный пункт Кременная прибыла группа украинских и иностранных СМИ с целью подготовки постановочных сюжетов о якобы обстреле военнослужащими НМ ЛНР автомобиля с больными и ранеными, проводившими эвакуацию из медицинского учреждения", - сказал Филипоненко.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на обращение руководителей республик Донбасса с просьбой о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны.