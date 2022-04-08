Пока вы спали: требования Сербии к НАТО и кризис отношений России и Германии

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Фото: EPA EPA

Российские магазины запасаются сахаром и гречкой

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Ретейлеры восстанавливают запасы сахара, соли, масла, макарон и круп, которые ранее резко истощились из-за ажиотажного спроса в конце февраля – начале марта. Об этом со ссылкой на письмо замглавы Минпромторга Виктора Евтухова в Госдуму сообщают «Известия».

Торговые сети уже сформировали запасы сахара на восемь дней торговли, соли - на 12 дней, подсолнечного масла — на 14, гречки — на 22, муки и пшена — на 24, риса — на 26, макарон — на 34. Эксперты отмечают, что ажиотажный спрос на эти товары уже снизился, а в перспективе вероятно падение и покупательской способности.

Отношения Германии и России резко охладели

После начала российской спецоперации на Украине Берлин отказался от нейтралитета в отношениях с Москвой, сблизился с Вашингтоном, заявил о готовности увеличивать расходы на военные нужды и отправлять Киеву вооружение. Есть ли шансы наладить отношения между двумя странами, разбирались «Известия».

Эксперты отмечают, что отношения России и Германии в глубоком кризисе, но об окончательном разрыве речь пока не идет. Однако, по их словам, на данный момент нужно готовиться как минимум к нескольким годам заморозки диалога по многим направлениям.

Сербия требует объяснений по инциденту с рейсом Белград – Москва

Президент Сербии Александр Вучич заявил о намерении запросить информацию у России и НАТО об истребителе, который появился рядом с пассажирским самолетом компании Air Serbia, летевшим из Белграда в Москву. Об этом пишет РИА Новости.

«Истребитель больше всего напоминал F-15 или Eurofighter серого цвета. В российской воздушной зоне, очевидно, был самолет НАТО, который летел всего на километр ниже нашего пассажирского. (…) Будем требовать дополнительную информацию от россиян и от НАТО. Кто это и какими истребителями угрожает гражданской авиации и пассажирам в рейсе?» - пояснил он.

МИД России обвинил Украину в подрыве переговорного процесса

Киев представил свой проект соглашения с Россией, который расходится с договоренностями, зафиксированными на переговорах в Стамбуле, в том числе и в вопросе о Крыме. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По словам главы МИД России, в Стамбуле украинцы четко сформулировали, что будущие гарантии безопасности Украины не распространяются на Крым, однако в представленном позднее проекте эта четкая констатация отсутствует, как и недвусмысленное положение о проведении учений на территории страны с согласия России.

«Видим в этом проявление того факта, что киевский режим контролируется Вашингтоном и его союзниками, толкающими президента Зеленского на продолжение боевых действий», - констатировал Лавров.

Бизнес переходит на юани

Российские банки зафиксировали резкий рост открытия новых счетов в китайской валюте. Также с начала года в Тинькофф-банке объем средств на счетах юридических лиц в юанях увеличился примерно в восемь раз, в МТС-банке — в четыре раза, пишет «Коммерсант».