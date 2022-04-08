Белоруссия утвердила список недружественных стран

Власти Белоруссии утвердили список недружественных стран, среди которых оказались Соединенные Штаты и некоторые государства Европейского союза. Соответствующий перечень появился в пятницу, 8 апреля, на правовом портале республики.

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В данный список белорусское правительство включило Австралию, Великобританию, Канаду, Швейцарию, Черногорию, Америку и другие государства, пишет ТАСС.

Недавно президент России Владимир Путин, поздравляя президента Белоруссии Александра Лукашенко с Днем единения народов двух стран, заявил, что лучшим ответом на недружественные действия западных стран должно стать наращивание интеграции. Также российский лидер отметил, что на данном этапе необходимо обеспечить благополучную и безопасную жизнь всех граждан России и Белоруссии.