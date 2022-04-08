Граждане Украины, ДНР и ЛНР могут работать в Москве без патентов

Граждане Донецкой и Луганской народных республик, а также Украины могут осуществлять трудовую деятельность на территории Москвы без патентов и разрешений на работу. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

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"В связи с разработкой проекта указа президента РФ "О временном порядке осуществления трудовой деятельности в РФ граждан ДНР, ЛНР и Украины", который находится в высокой степени готовности и направлен на установление с 21 февраля 2022 года временного порядка осуществления иностранными гражданами трудовой деятельности, гражданам ДНР, ЛНР и Украины оформление разрешительных документов на право осуществления трудовой деятельности на территории Москвы (разрешений на работу, патентов) не требуется", - сказали в пресс-службе.

Первый замминистра внутренних дел РФ Александр Горовой ранее сообщал, что граждане Украины, ДНР и ЛНР смогут работать на территории России без оформления патента, их водительские права и свидетельства о регистрации транспортных средств будут признаны по всей стране.