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52 минуты назад

В ГУ МВД сообщили, что граждане Украины, ДНР и ЛНР могут работать в Москве без патентов

ТАССиещё 2

Граждане Донецкой и Луганской народных республик, а также Украины могут осуществлять трудовую деятельность на территории Москвы без патентов и разрешений на работу. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Граждане Украины, ДНР и ЛНР могут работать в Москве без патентов
Фото: ТАССТАСС

"В связи с разработкой проекта указа президента РФ "О временном порядке осуществления трудовой деятельности в РФ граждан ДНР, ЛНР и Украины", который находится в высокой степени готовности и направлен на установление с 21 февраля 2022 года временного порядка осуществления иностранными гражданами трудовой деятельности, гражданам ДНР, ЛНР и Украины оформление разрешительных документов на право осуществления трудовой деятельности на территории Москвы (разрешений на работу, патентов) не требуется", - сказали в пресс-службе.

Первый замминистра внутренних дел РФ Александр Горовой ранее сообщал, что граждане Украины, ДНР и ЛНР смогут работать на территории России без оформления патента, их водительские права и свидетельства о регистрации транспортных средств будут признаны по всей стране.

По данным МВД России, по состоянию на 30 марта, в Россию прибыло 500 тыс. граждан Украины, Донецкой и Луганской народных республик, в том числе 100 тыс. детей. Более 18 тыс. прибывших в экстренном массовом порядке граждан Украины, ДНР и ЛНР приняты в гражданство РФ, выдано порядка 12 тыс. паспортов.

В мире,Александр Горовой,МВД России,
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