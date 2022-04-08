Макрон высказался о сроках завершения украинского кризиса

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что украинский кризис, «к сожалению, не прекратится в ближайшие дни». Об этом он рассказал в интервью RTL.
«Мы переживаем трагедию в Европе. Франция с самого начала делала все, чтобы ее избежать», - подчеркнул Макрон.
По его мнению, в ближайшие дни и недели ситуация в Донбассе будет очень тяжелой. Президент подчеркнул, что Франция вместе с Турцией, Грецией и ООН делает все возможное для проведения гуманитарных операций в Мариуполе и Днепре.
«Для России 9 мая - важная дата. Я думаю, нам предстоит пережить очень тяжелые сцены в Донбассе», - заключил Макрон.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине. Целью этого решения он назвал «демилитаризацию и денацификацию» страны.
29 марта в Стамбуле прошли очередные переговоры российской и украинской делегаций. В Минобороны РФ заявили, что по итогам встречи Россия решила кардинально сократить активность вооруженных сил на киевском и черниговском направлениях.
Министр обороны Сергей Шойгу говорил, что «основные задачи первого этапа операции выполнены».
«Существенно снижен боевой потенциал украинских вооруженных сил, что позволяет сосредоточить основное внимание и основные усилия на достижении главной цели - освобождении Донбасса», - заявил он.