США склонны угрожать странам, которые не поддерживают их политику относительно Украины и России. В 21 веке американские политики не только придерживаются «менталитета холодной войны», но и продолжают продвигать новую стратегию холодной войны. Об этом пишет Global Times.

«Высокопоставленные чиновники Вашингтона по очереди угрожали странам, в том числе Китаю и Индии. В среду заместитель госсекретаря США Венди Шерман высокомерно заявила, что санкции в отношении России должны дать Китаю „хорошее понимание“ последствий, с которыми он может столкнуться, если окажет материальную поддержку Москве. США заявили Индии, что последствия „более явного стратегического выравнивания“ с Москвой будут „значительными и долгосрочными“. <…> В 21 веке американские политики не только придерживаются „менталитета холодной войны“, но и продолжают продвигать новую стратегию холодной войны», — пишет издание.

Газета назвала эту политику «дипломатией принуждения». Данный термин был придуман американскими учеными для обобщения политики США в отношении Лаоса, Кубы и Вьетнама в 1970-х годах. Тогда Америка запугивала страны санкциями и изоляцией. Однако, как отмечает Global Times, такие уловки США становится все менее эффективными, так как мир видит ее фальшивую мораль и гегемонию.

Издание также уточняет, что США выгодна ситуация на Украине. Европе она принесла волну беженцев, отток капитала и нехватку энергоносителей, но США смогли извлечь выгоду. Другие страны видят это и не хотят идти на поводу у Вашингтона. В частности, Сингапур отказался принимать чью-либо сторону, сообщает газета.