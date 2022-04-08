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23 минуты назад

Global Times: США продвигают новую стратегию войны против России

Ura.Ru

США склонны угрожать странам, которые не поддерживают их политику относительно Украины и России. В 21 веке американские политики не только придерживаются «менталитета холодной войны», но и продолжают продвигать новую стратегию холодной войны. Об этом пишет Global Times.

«Высокопоставленные чиновники Вашингтона по очереди угрожали странам, в том числе Китаю и Индии. В среду заместитель госсекретаря США Венди Шерман высокомерно заявила, что санкции в отношении России должны дать Китаю „хорошее понимание“ последствий, с которыми он может столкнуться, если окажет материальную поддержку Москве. США заявили Индии, что последствия „более явного стратегического выравнивания“ с Москвой будут „значительными и долгосрочными“. <…> В 21 веке американские политики не только придерживаются „менталитета холодной войны“, но и продолжают продвигать новую стратегию холодной войны», — пишет издание.

Газета назвала эту политику «дипломатией принуждения». Данный термин был придуман американскими учеными для обобщения политики США в отношении Лаоса, Кубы и Вьетнама в 1970-х годах. Тогда Америка запугивала страны санкциями и изоляцией. Однако, как отмечает Global Times, такие уловки США становится все менее эффективными, так как мир видит ее фальшивую мораль и гегемонию.

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Издание также уточняет, что США выгодна ситуация на Украине. Европе она принесла волну беженцев, отток капитала и нехватку энергоносителей, но США смогли извлечь выгоду. Другие страны видят это и не хотят идти на поводу у Вашингтона. В частности, Сингапур отказался принимать чью-либо сторону, сообщает газета.

США, страны ЕС, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Но они имеют негативный эффект и для западных стран: нарушены системы расчетов и логистики, растет инфляция, разрушены кооперационные связи. При этом Венгрия выступает против нового пакета санкций, ряд стран недоволен ситуацией на энергетическом рынке, сообщает деловая газета «Взгляд».

Венди Шерман,ЕС,
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