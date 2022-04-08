Латвия запретила празднования в честь 9 мая

Парламент Латвии утвердил законопроект, по которому 9 мая 2022 года станет Днем памяти пострадавших и погибших на Украине. Об этом сообщает DELFI.

Закон запрещает проводить в траурный день, совпадающий с широко отмечаемым в стране Днем Победы, массовые праздничные мероприятия. 8 и 9 мая будут запрещены салюты.

Авторы закона объяснили, что их цель - привлечь внимание латвийского общества к украинскому кризису, а также проявить солидарность с украинским народом в борьбе за суверенитет, независимость и территориальную целостность.

В День памяти жертв флаг Латвии в траурном оформлении должен быть поднят возле зданий государственных учреждений, частных юридических лиц и объединений, а также у жилых домов, рядом с резиденцией президента, главным зданием Сейма и кабинета министров. Рядом с ним будет поднят флаг Украины.

Закон начинает действовать на следующий день после публикации и утратит силу 11 мая 2022 года.