В КНР назвали первопричину украинского кризиса

«В то же время мы считаем, что все стороны должны создавать необходимую обстановку и условия для содействия мирным переговорам, играть роль "ускорителей" переговорного процесса, а не "мехов" для раздувания огня. Нельзя, с одной стороны, кричать о прекращении огня и прекращении войны, а с другой — непрерывно поставлять большое количество передового оружия и снаряжения, вызывая дальнейшую эскалацию военных действий», — считает Ван И.