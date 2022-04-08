В КНР назвали первопричину украинского кризиса

Власти Китая считают, что утрата баланса в европейской безопасности стала первопричиной кризиса вокруг Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу китайской дипломатии Ван И.
«Первопричина украинского вопроса в конечном счете кроется в том, что европейская безопасность утратила равновесие. Необходимо заново выстроить сбалансированную, эффективную и устойчивую систему европейской безопасности в соответствии с принципом неделимой безопасности, только таким образом можно действительно добиться долгосрочной стабильности и долговременного порядка в Европе», — заявил глава МИД КНР.
Как отметил министр, Пекин надеется на скорейшее прекращение огня и восстановление мира, и по-своему прикладывает для того усилия.
«В то же время мы считаем, что все стороны должны создавать необходимую обстановку и условия для содействия мирным переговорам, играть роль "ускорителей" переговорного процесса, а не "мехов" для раздувания огня. Нельзя, с одной стороны, кричать о прекращении огня и прекращении войны, а с другой — непрерывно поставлять большое количество передового оружия и снаряжения, вызывая дальнейшую эскалацию военных действий», — считает Ван И.
Министр иностранных дел Китая добавил, что недопустимо, с одной стороны, заявлять о поддержке диалога и мирных переговоров, и одновременно с этим вводить бесконечные односторонние санкции, стимулирующие дальнейшее обострение противоречий.
Ранее глава департамента Европы МИД КНР Ван Лутун заявил, что Китай не является стороной кризиса на Украине. Также, по его словам, Китай не получал запросов от Украины относительно возможного предоставления гарантий безопасности для Киева.