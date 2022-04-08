В Китае назвали «первопричину» украинского кризиса

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил в беседе с дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном заявил, что «первопричиной» украинского кризиса стала потеря баланса в безопасности Европы, сообщает РИА «Новости».
«Необходимо заново выстроить сбалансированную, эффективную и устойчивую систему европейской безопасности в соответствии с принципом неделимой безопасности, только таким образом можно действительно добиться долгосрочной стабильности и долговременного порядка в Европе», — сказал китайский представитель.
Он отметил, что в Пекине надеются на прекращение огня и считают необходимым «создавать обстановку и условия» для помощи в организации мирных переговоров. Однако, там подчеркнули, что нельзя играть роль «мехов для раздувания огня», одновременно утверждая о необходимости «прекращения войны» и поставляя передовое оружие на Украину. Последнее, по словам Ван И, провоцирует «дальнейшую эскалацию военных действий».
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что отказ Пекина осудить действия РФ на Украине является вызовом для Североатлантического альянса.