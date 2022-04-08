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21 минуту назад

В Китае назвали «первопричину» украинского кризиса

Газета.Ruиещё 7

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил в беседе с дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном заявил, что «первопричиной» украинского кризиса стала потеря баланса в безопасности Европы, сообщает РИА «Новости».

В Китае назвали первопричину украинского кризиса
Фото: ReutersReuters

«Необходимо заново выстроить сбалансированную, эффективную и устойчивую систему европейской безопасности в соответствии с принципом неделимой безопасности, только таким образом можно действительно добиться долгосрочной стабильности и долговременного порядка в Европе», — сказал китайский представитель.

Он отметил, что в Пекине надеются на прекращение огня и считают необходимым «создавать обстановку и условия» для помощи в организации мирных переговоров. Однако, там подчеркнули, что нельзя играть роль «мехов для раздувания огня», одновременно утверждая о необходимости «прекращения войны» и поставляя передовое оружие на Украину. Последнее, по словам Ван И, провоцирует «дальнейшую эскалацию военных действий».

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что отказ Пекина осудить действия РФ на Украине является вызовом для Североатлантического альянса.

В мире,Йенс Столтенберг,НАТО,
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