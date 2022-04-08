В Китае назвали «первопричину» украинского кризиса

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил в беседе с дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном заявил, что «первопричиной» украинского кризиса стала потеря баланса в безопасности Европы, сообщает РИА «Новости».

«Необходимо заново выстроить сбалансированную, эффективную и устойчивую систему европейской безопасности в соответствии с принципом неделимой безопасности, только таким образом можно действительно добиться долгосрочной стабильности и долговременного порядка в Европе», — сказал китайский представитель.

Он отметил, что в Пекине надеются на прекращение огня и считают необходимым «создавать обстановку и условия» для помощи в организации мирных переговоров. Однако, там подчеркнули, что нельзя играть роль «мехов для раздувания огня», одновременно утверждая о необходимости «прекращения войны» и поставляя передовое оружие на Украину. Последнее, по словам Ван И, провоцирует «дальнейшую эскалацию военных действий».