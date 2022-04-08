Япония объявит о новых санкциях против России

Премьер-министр Японии Фумио Кисида 8 апреля во время пресс-конференции объявит о новых антироссийских санкциях, сообщает ТАСС.

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Предстоящие ограничительные меры могут, в частности, затронуть область энергетики, включая ограничения на импорт угля из России. Пресс-конференция начнется после 18:00 (12:00 мск).

Ранее министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда объявил о том, что Токио будут постепенно снижать объем импорта угля из РФ. В 2021 году на Россию пришлось около 11% всего закупаемого Японией за границей угля.

Тем временем, Минфин США исключил 7 апреля из-под введенных антироссийских санкций президентом США Джо Байденом телекоммуникационное оборудование и ряд интернет-технологий.

Из заявления ведомства следует, что связанные с данным оборудованием финансовые операции с Россией будут разрешены.

Уточняется, что сюда входят мгновенный обмен сообщениями, видеоконференции, чаты, электронная почта, социальные сети, обмен фото, кино и документов, блогерская деятельность и регистрацию доменов.