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2 часа назад

Минфин США исключил из-под санкций против РФ телекоммуникационное и интернет-оборудование

Елена Прошина

Американский Минфин исключил 7 апреля из-под введенных антироссийских санкций президентом США Джо Байденом телекоммуникационное оборудование и ряд интернет-технологий, сообщает ТАСС.

Минфин США сделало исключение в санкциях против РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Из заявления ведомства следует, что связанные с данным оборудованием финансовые операции с Россией будут разрешены.

Уточняется, что сюда входят мгновенный обмен сообщениями, видеоконференции, чаты, электронная почта, социальные сети, обмен фото, кино и документов, блогерская деятельность и регистрацию доменов.

При этом Минфин обнародовал дополнение к антироссийскому списку санкций, в котором указаны восемь россиян и 29 организаций из России. Ограничительные меры финансового ведомства США предполагают заморозку собственности и финансовых активов оказавшихся под рестрикциями компаний и физических лиц на территории Соединенных Штатов.

Также сенат конгресса США проголосовал за одобрение законопроекта о запрете импорта энергоносителей из России. В марте документ уже подписал Джо Байден и одобрила палата представителей конгресса США. Сейчас мера кодифицируется, так как в ходе рассмотрения в него внесли поправки.

В мире,Джозеф Байден,Казначейство США,
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