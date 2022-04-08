Венесуэла встала на сторону РФ в вопросе с СПЧ ООН

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По его словам, это наносит ущерб многосторонности и взаимопониманию в мире.

«Как член-учредитель Организации Объединенных Наций, Боливарианская Республика Венесуэла подтверждает свою приверженность принципам и мандату её Устава и отвергает решение о приостановке членства России в Совете ООН по правам человека», — заявил дипломат.

«Сегодня мы осуждаем усиление нападок на многостороннее мироустройство, которые ограничивают осуществление нами неотъемлемого права голоса в ООН путем незаконного введения односторонних принудительных мер и сказываются на нашем активном вкладе в миротворчество», — отметил Пласенсия.

Глава венесуэльской дипломатии считает, что резолюция негативно сказывается на многостороннем характере международных отношений и перспективах диалога с Россией, серьезно угрожает безопасности, порядку и глобальному миру.