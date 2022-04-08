Венесуэла встала на сторону РФ в вопросе с СПЧ ООН

Власти Венесуэлы осуждают резолюцию генассамблеи ООН, приостанавливающую членство России в Совете по правам человека, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра иностранных дел страны Феликса Пласенсию.
По его словам, это наносит ущерб многосторонности и взаимопониманию в мире.
«Как член-учредитель Организации Объединенных Наций, Боливарианская Республика Венесуэла подтверждает свою приверженность принципам и мандату её Устава и отвергает решение о приостановке членства России в Совете ООН по правам человека», — заявил дипломат.
«Сегодня мы осуждаем усиление нападок на многостороннее мироустройство, которые ограничивают осуществление нами неотъемлемого права голоса в ООН путем незаконного введения односторонних принудительных мер и сказываются на нашем активном вкладе в миротворчество», — отметил Пласенсия.
Глава венесуэльской дипломатии считает, что резолюция негативно сказывается на многостороннем характере международных отношений и перспективах диалога с Россией, серьезно угрожает безопасности, порядку и глобальному миру.
Ранее ГА ООН приняла резолюцию, согласно которой приостанавливается участие РФ в СПЧ ООН. Решение принято из-за действий России на Украине. Оно лишило Москву права голоса и права выступать в совете. В ответ Россия заявила, что прекращает свои полномочия в СПЧ.