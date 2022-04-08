Япония анонсировала новые санкции против России

Власти Японии анонсировали введение новых санкций против России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo.

Фото: Reuters Reuters

По информации издания, премьер-министр Японии Фумио Кисида объявит о введении новых рестрикций в отношении России в пятницу, 8 апреля, на запланированной пресс-конференции.

Отмечается, что новые санкции могут затронуть область энергетики, в том числе импорт российского угля.

Начало пресс-конференции ожидается после 18:00 по местному времени (12:00 мск).