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1 час назад

Япония анонсировала новые санкции против России

Lenta.ru

Власти Японии анонсировали введение новых санкций против России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo.

Япония анонсировала новые санкции против России
Фото: ReutersReuters

По информации издания, премьер-министр Японии Фумио Кисида объявит о введении новых рестрикций в отношении России в пятницу, 8 апреля, на запланированной пресс-конференции.

Отмечается, что новые санкции могут затронуть область энергетики, в том числе импорт российского угля.

Начало пресс-конференции ожидается после 18:00 по местному времени (12:00 мск).

Ранее стало известно, что США расширили санкционный пакет в отношении России, добавив в него восемь физических лиц и 29 российских структур. За день до этого страны Европейского союза (ЕС) также согласовали пятый пакет антироссийских санкций. Ограничения коснутся, в частности, бизнесменов, журналистов и военных.

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