В ЕС согласовали новый пакет антироссийских санкций

Послы стран, входящих в Евросоюз, одобрили пятый пакет антироссийских санкций, который, в том числе, предусматривает ограничения в отношении физических лиц и финансовых учреждений России, сообщает ТАСС.

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Также решено ввести эмбарго на импорт угля из РФ и поставки высокотехнологичных товаров.

«Этот очень содержательный пакет мер против России расширяет санкции на новые сферы. В частности, речь идет о замораживании активов нескольких российских банков, запрете на импорт угля из России, оружейном эмбарго в отношении России, запрете экспорта в Россию, в частности высокотехнологичных товаров», — говорится в заявлении французского председательства в ЕС.

Объем подпавших под санкции экспортных товаров оценивается в €10 млрд, а ограничения импорта «сырья и критически важных материалов» затронут товары на сумму €5,5 млрд. Среди других мер Евросоюза – запрет судам под российским флагом заходить в порты европейских стран. При этом транспортные компании из РФ и Белоруссии не смогут осуществлять деятельность на территории ЕС.