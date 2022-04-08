Франция вызвалась стать гарантом построения мира на Украине

Французский лидер Эмманюэль Макрон сообщил о готовности Парижа выполнять роль гаранта при построении мира на Украине после прекращения огня, сообщает ТАСС.
«В какой-то момент наступит прекращение огня, и нам придется строить мир. Это невозможно сделать без гаранта, и Франция призвана быть одним из таких гарантов», — заявил глава государства.
Он выразил готовность продолжать телефонные разговоры с российским коллегой Владимиром Путиным независимо от их результатов, поскольку это позволяет Парижу «сохранять статус участника переговоров».
«Это мой долг. И даже если я считаю, что к середине мая не будет никакого результата, это будет полезно для подготовки к миру в будущем», — сказал президент Франции.
По словам Макрона, он уделяет большое внимание гуманитарным вопросам. Глава государства подчеркнул, что Москва «достаточно ясно выразила отказ» в ответ на предложение о проведении Францией собственной гуманитарной операции в Мариуполе в сотрудничестве с Грецией и Турцией.
Париж предлагает открыть гуманитарный коридор и привлечь к данной операции сотрудников Международного комитета Красного Креста, отметил Макрон.