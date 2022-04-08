США ответилиа на резолюцию ГА ООН об остановке участия РФ в СПЧ

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По словам главы государства, он приветствует результаты голосования. Президент считает, что это «значимый шаг со стороны мирового сообщества», демонстрирующий, что проведение операции на Украине «сделало Россию международным изгоем».

«Соединенные Штаты тесно взаимодействовали с нашими союзниками и партнерами по всему миру, чтобы добиться проведения этого голосования, поскольку Россия совершает грубые и систематические нарушения прав человека», — считает глава Белого дома.

«И мы продолжим работать с ответственными государствами по всему миру, чтобы собрать доказательства для привлечения России к ответственности за совершаемые жестокости, наращивать давление на российскую экономику и изолировать Россию на международной арене», — отметил Байден.

Приостановка членства России в Совете ООН по правам человека создает риски аналогичных шагов в отношении стран, отстаивающих свою независимость, заявил министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья.

По его словам, приостановка членства России никак не способствует урегулированию конфликта на Украине.

«Сегодня это Россия, а завтра это может быть любая из стран Юга, которые не преклоняются перед доминированием и отстаивают свою независимость», — отметил дипломат.