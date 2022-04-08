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1 час назад

Вучич: Сербии угрожает введение жестких санкций и прекращение пути в ЕС за отношения с РФ

Елена Прошина

Против Сербии могут ввести жесткие санкции и прекратить путь в Евросоюз из-за поддержки Белградом Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление президент Сербии Александра Вучича.

Серебия рассказала об угрозах Запада из-за поддержки Москвы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«С 15 мая мы больше не сможем ввозить нефть ниоткуда, потому что "Газпромнефть" - мажоритарный собственник НИС ["Нефтяная индустрия Сербии"]. Хочу, чтобы люди понимали, над нами висит в любой момент, как сегодня хорватские СМИ сообщили, "ядерный удар" по Сербии. Когда они говорят "ядерный удар", они имеют в виду не настоящий удар ядерными ракетами, а санкции против Сербии и остановку европейского пути Сербии», — заявил глава государства.

«Мы — военно-нейтральная страна, мы не нейтральные политически, мы находимся на европейском пути. Пока мы находимся на европейском пути, мы не можем быть политически нейтральным государством. Мы военно-нейтральные и будем беречь этот военный нейтралитет», — сказал лидер Сербии.

3 апреля по результатам победы на президентских выборах Вучич заявил, что страна продолжит сохранять военный нейтралитет и будет стремиться поддерживать партнерские и дружеские отношения с Москвой.

До этого Вучич сообщил, что Сербия поддерживает территориальную целостность Украины, однако не будет вводить ограничения против России. Как отметил глава государства, Сербия считает Россию и Украину братскими странами и сожалеет о том, что происходит на востоке Европы.

Александр Вучич,Газпромнефть,ЕС,
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