Серебия рассказала об угрозах Запада из-за поддержки Москвы

Против Сербии могут ввести жесткие санкции и прекратить путь в Евросоюз из-за поддержки Белградом Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление президент Сербии Александра Вучича.

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«С 15 мая мы больше не сможем ввозить нефть ниоткуда, потому что "Газпромнефть" - мажоритарный собственник НИС ["Нефтяная индустрия Сербии"]. Хочу, чтобы люди понимали, над нами висит в любой момент, как сегодня хорватские СМИ сообщили, "ядерный удар" по Сербии. Когда они говорят "ядерный удар", они имеют в виду не настоящий удар ядерными ракетами, а санкции против Сербии и остановку европейского пути Сербии», — заявил глава государства.

«Мы — военно-нейтральная страна, мы не нейтральные политически, мы находимся на европейском пути. Пока мы находимся на европейском пути, мы не можем быть политически нейтральным государством. Мы военно-нейтральные и будем беречь этот военный нейтралитет», — сказал лидер Сербии.

3 апреля по результатам победы на президентских выборах Вучич заявил, что страна продолжит сохранять военный нейтралитет и будет стремиться поддерживать партнерские и дружеские отношения с Москвой.