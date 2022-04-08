ВОЗ предупредила о распространении самого заразного штамма COVID

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предупредили о распространении самого заразного штамма коронавирусной инфекции ХЕ. Об этом сообщает Los Angeles Times.
«Предварительные оценки указывают на 10-процентное преимущество темпов роста сообщества по сравнению с BA.2, однако этот вывод требует дальнейшего подтверждения», — подчеркнули ученые.
В ВОЗ также отметили, что организация продолжает внимательно следить и оценивать риск для здоровья населения, который связан с рекомбинантными вариантами, наряду с другими штаммами коронваируса.
Ранее стало известно, что новый штамм коронавируса стелс-омикрон, или омикрон BA.2, стал преобладающим вариантом в США. На новый вариант COVID-19 пришлось больше половины (54,9 процента) новых случаев заражения.