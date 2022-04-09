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25 минут назад

Украина официально разорвала торговые отношения с Россией

Ura.Ruиещё 1

Правительство Украины юридически закрепило прекращение торговых отношений с Россией. Об этом сообщала вице-премьер — министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Украина официально разорвала торговые отношения с Россией
Фото: ReutersReuters

«Было принято очень важное решение. Это юридическое закрепление фактического прекращения торговых отношений с Российской Федерацией, что произошло с 24 февраля», — цитирует Свириденко «Интерфакс». По ее словам, такое решение сократит ежегодные валютные поступления России как минимум на 6 миллиардов.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, она предвосхитила украинскую атаку по Донбассу. Минобороны РФ представило оригиналы захваченных российскими военнослужащими секретных шифротелеграмм 4-й бригады Национальной Гвардии Украины, из которых следует, что до 28 февраля войска должны были подготовиться и в марте 2022 года начать боевые действия в Донбассе. Таким образом, заявляли в Минобороны, российская спецоперация позволила спасти мирных жителей Донбасса. Также ранее российские военные обнаружили биологические лаборатории, которые, как выяснилось позже, финансировались США.

В мире,Владимир Путин,Минобороны России,Правительство Украины,
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