В Берлине устранили последствия действий вандалов на советском мемориале

Коммунальные службы Берлина устранили все последствия действия вандалов, которые в ночь на четверг нанесли оскорбительные надписи на советский мемориал в Трептов-парке. Об этом сообщили в пятницу в посольстве РФ в Германии.

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Это уже не первый случай осквернения советских мемориалов в Германии. 30 марта радиостанция RBB сообщила о том, что неизвестные накрыли большими флагами Украины советские танки, входящие в мемориальный комплекс в Тиргартене. Кроме того, в правоохранительных органах заявили, что 29 марта около 07:00 (08:00 мск) на мемориале в Трептов-парке были обнаружены синяя и желтая краска.