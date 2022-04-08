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1 час назад

В Берлине стерли все оскорбительные надписи с мемориала в Трептов-парке

ТАССиещё 3

Коммунальные службы Берлина устранили все последствия действия вандалов, которые в ночь на четверг нанесли оскорбительные надписи на советский мемориал в Трептов-парке. Об этом сообщили в пятницу в посольстве РФ в Германии.

В Берлине устранили последствия действий вандалов на советском мемориале
Фото: Getty ImagesGetty Images

Это уже не первый случай осквернения советских мемориалов в Германии. 30 марта радиостанция RBB сообщила о том, что неизвестные накрыли большими флагами Украины советские танки, входящие в мемориальный комплекс в Тиргартене. Кроме того, в правоохранительных органах заявили, что 29 марта около 07:00 (08:00 мск) на мемориале в Трептов-парке были обнаружены синяя и желтая краска.

В свою очередь российское посольство направило ноту в МИД ФРГ, указав на недопустимость осквернения мемориалов в Германии, и потребовало от властей страны найти и наказать виновных в осквернении памятника в Берлине.

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