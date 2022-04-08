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1 час назад

Глава ВОЗ заявил об отсрочке инспекции по «Спутнику V» в России

BFM.RUиещё 2

Вопрос о проведении представителями ВОЗ инспекции на предприятиях в России по вакцине от коронавируса «Спутник V» поставлен на паузу, сроки поездки пока не определены. Об этом заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, сообщает ТАСС.

Глава ВОЗ заявил об отсрочке инспекции по «Спутнику V» в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он дал понять, что отсрочка связана с ситуацией на Украине. По словам Гебрейсуса, предполагалось, что инспекционная группа отправится в Россию за несколько дней до начала спецоперации. При этом сейчас, отметил он, «нет пути для действий, поэтому все поставлено на паузу».

В марте помощник гендиректора ВОЗ Марианджела Симао сообщала, что проведение инспекции отложили на более поздний срок из-за «нынешней ситуации, включая возможности для полета» в Россию.

В мире,ВОЗ,
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