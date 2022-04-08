Глава ВОЗ заявил об отсрочке инспекции по «Спутнику V» в России

Вопрос о проведении представителями ВОЗ инспекции на предприятиях в России по вакцине от коронавируса «Спутник V» поставлен на паузу, сроки поездки пока не определены. Об этом заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, сообщает ТАСС.

Он дал понять, что отсрочка связана с ситуацией на Украине. По словам Гебрейсуса, предполагалось, что инспекционная группа отправится в Россию за несколько дней до начала спецоперации. При этом сейчас, отметил он, «нет пути для действий, поэтому все поставлено на паузу».