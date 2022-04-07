Названы четыре ошибки США, за которые платит весь мир

После распада Советского Союза США допустили несколько стратегических ошибок, за которые сегодня расплачивается весь мир, пишет главный редактор и обозреватель хорватского издания Geopolitika Зоран Метер.

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Первой ошибкой, по мнению Метера, стало нежелание Вашингтона нормализовать отношения с Россией как правопреемницей СССР. Он отмечает, что Россия «более чем желала сотрудничать», но различные силы в США «стремились разложить и разделить эту новую, территориально уменьшенную, но все же большую, многонациональную и многоконфессиональную Россию на большее количество мелких "княжеств", которыми будет легко управлять извне».

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Вторым просчетом американцев автор называет стремительное развитие Китая и его превращение за 30 лет в самого большого и грозного соперника США. Он отмечает, что Китай стал настолько самодостаточным и опасным, что остановить его может только глобальный ядерный катаклизм.

Третьей ошибкой обозреватель считает вмешательство США в ситуацию на Ближнем Востоке во время «арабской весны». По его мнению, США открыли «ящик Пандоры» и вместо контролируемого хаоса получили «неконтролируемое проникновение» в стратегически важный регион конкурирующих держав, в том числе России и Китая.

Зоран Метер также называет ошибкой «неолиберальную» политику США в отношении своих союзников в Европе. Отмечается, что европейцы вышли из-под влияния Вашингтона и стали более самостоятельны в экономических и внешнеполитических вопросах, в том числе развили сотрудничество с Ираном, Россией и Китаем.

«Эта вновь сформировавшаяся картина мира опасно расшатала нынешний международный порядок и ослабила глобальные позиции Америки», - пишет Метер.

По его мнению, США были поставлены перед выбором: признать новую полицентричность мира или силой вернуть гегемонию.