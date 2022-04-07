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1 час назад

В Латвии объявили 9 мая днем памяти жертв на Украине

Lenta.ru

Сейм Латвии в срочном порядке объявил 9 мая днем памяти погибших на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на портал Delfi.

В Латвии объявили 9 мая днем памяти жертв на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Утверждение законопроекта, запрещающего празднование Дня Победы, прошло за сутки.

Теперь 9 мая станет траурным днем, запрещено проводить массовые развлекательные и праздничные мероприятия. Также 8 и 9 мая на территории всей страны будут запрещены салюты.

В конце марта официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала инициативу властей Латвии отказаться от празднования 9 Мая. События на Украине она назвала лишь предлогом для такого решения. По мнению Захаровой, до событий на Украине Латвия «вынуждена была терпеть» День Победы.

9 Мая в Латвии, как и во многих других европейских странах, не считается государственным праздником — день завершения Второй мировой войны отмечается 8 мая. Президент Латвии Эгил Левитс высказывал мнение, что празднование 9 Мая ассоциируется с Россией и должно попасть под запрет.

В мире,Мария Захарова,МИД России,
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