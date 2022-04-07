Ле Пен пообещала заменить ЕС альянсом суверенных наций

Кандидат в президенты Франции от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен в случае победы на предстоящих выборах пообещала реформировать Евросоюз и заменить его в будущем альянсом европейских наций, которые обладали бы большим суверенитетом. Ее слова приводит ТАСС.
«Мы реформируем ЕС, чтобы заменить его альянсом европейских наций. Это будет европейское сотрудничество, основанное на праве народов, уважении государств и суверенитете наций», — заявила на предвыборном митинге в Перпиньяне на юге Франции Ле Пен.
Помимо этого она намерена изменить экономическую модель страны, добиться создания новых рабочих мест и увеличения благосостояния республики. Также Ле Пен пообещала работать на благо «экономического патриотизма» и роста покупательной способности. По ее мнению, стране необходимо укреплять свою энергетическую, промышленную, научную, медицинскую и продовольственную независимость.