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1 час назад

Ле Пен пообещала заменить ЕС альянсом суверенных наций

Елена Прошина

Кандидат в президенты Франции от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен в случае победы на предстоящих выборах пообещала реформировать Евросоюз и заменить его в будущем альянсом европейских наций, которые обладали бы большим суверенитетом. Ее слова приводит ТАСС.

Ле Пен пообещала заменить ЕС альянсом суверенных наций
Фото: ReutersReuters

«Мы реформируем ЕС, чтобы заменить его альянсом европейских наций. Это будет европейское сотрудничество, основанное на праве народов, уважении государств и суверенитете наций», — заявила на предвыборном митинге в Перпиньяне на юге Франции Ле Пен.

Помимо этого она намерена изменить экономическую модель страны, добиться создания новых рабочих мест и увеличения благосостояния республики. Также Ле Пен пообещала работать на благо «экономического патриотизма» и роста покупательной способности. По ее мнению, стране необходимо укреплять свою энергетическую, промышленную, научную, медицинскую и продовольственную независимость.

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