Ле Пен пообещала заменить ЕС альянсом суверенных наций

Кандидат в президенты Франции от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен в случае победы на предстоящих выборах пообещала реформировать Евросоюз и заменить его в будущем альянсом европейских наций, которые обладали бы большим суверенитетом. Ее слова приводит ТАСС.