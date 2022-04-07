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1 час назад

Президент Швейцарии заявил, что его страна не будет высылать дипломатов России

ТАСС

По словам Иньяцио Кассиса, "федеральный совет решил, что высылка дипломатов - это мера, которая должна применяться в целях политики безопасности, а не как санкция в отношении чего-то"

Европейская страна отказалась высылать российских дипломатов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Швейцария в отличие от ряда других западных стран не будет высылать российских дипломатов в ответ на военную спецоперацию России на Украине. Об этом заявил в четверг президент Швейцарской Конфедерации Иньяцио Кассис. Он сослался на решение Федерального совета (правительства).

"Федеральный совет решил, что высылка дипломатов - это мера, которая должна применяться в целях политики безопасности, а не как санкция в отношении чего-то", - заявил Кассис в интервью телекомпании RTS. "Нужно придерживаться этой линии и не менять правила игры", - отметил президент.

Ранее Швейцария, несмотря на свой нейтральный статус, поддержала санкции Евросоюза против Москвы, объявленные в связи со специальной военной операцией РФ на Украине. Российское правительство утвердило 7 марта перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России, ее компаний и граждан недружественные действия. Швейцарская Конфедерация включена в этот список.

Еще одна страна разорвала дипотношения с РФ

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Минобороны РФ сообщало, что военные не наносят удары по городам, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. В связи с этим ряд стран объявили о жестких санкциях против РФ.

В мире,Владимир Путин,Минобороны России,Правительство РФ,ЕС,
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