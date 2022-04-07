Байден подпишет законопроект о приостановке нормальных торговых отношений с РФ

Президент США Джо Байден намерен подписать законопроект о приостановке нормальных торговых отношений с Россией и Белоруссией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителя Белого дома Джен Псаки.

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Также Байден намерен подписать законопроект о запрете импорта энергоносителей из РФ.

Ранее Конгресс США одобрил соответствующие законопроекты. Решения были приняты на фоне военной операции РФ на территории Украины.