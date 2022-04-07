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56 минут назад

Минобороны сообщило об акциях устрашения мирных жителей в Харькове

Lenta.ruиещё 2

Украинские неонацисты в Харькове с помощью минометов провели акции устрашения против мирных жителей, в результате беспорядочных обстрелов есть раненые. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию на Украине генерала-полковника Михаила Мизинцева.

Минобороны сообщило об акциях устрашения мирных жителей в Харькове
Фото: ReutersReuters

«В Харькове в жилых кварталах Шевченковского и Холодногорского районов неонацисты в период, когда жителям разрешено покидать свои дома для покупки продуктов и предметов первой необходимости, провели безжалостные акции устрашения с применением минометов. В результате беспорядочных обстрелов есть раненые», — сказал Мизинцев.

В мире,Михаил Мизинцев,
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