Минобороны сообщило об акциях устрашения мирных жителей в Харькове

Украинские неонацисты в Харькове с помощью минометов провели акции устрашения против мирных жителей, в результате беспорядочных обстрелов есть раненые. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию на Украине генерала-полковника Михаила Мизинцева.