Эстония прекращает выдачу рабочих виз россиянам

Министр внутренних дел Эстонии Кристиан Яани заявил, что Эстония приостанавливает выдачу гражданам России и Белоруссии виз, предоставляющих право на работу или ведение бизнеса. Об этом сообщил ТАСС.

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Также Яани отметил, что такое решение является дополнительной мерой к международным и государственным санкциям, которые ограничивают экономику и инвестиции России и Беларуси.