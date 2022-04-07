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1 час назад

Эстония прекращает выдачу рабочих виз гражданам России и Белоруссии

Национальная Служба Новостей

Министр внутренних дел Эстонии Кристиан Яани заявил, что Эстония приостанавливает выдачу гражданам России и Белоруссии виз, предоставляющих право на работу или ведение бизнеса. Об этом сообщил ТАСС.

Эстония прекращает выдачу рабочих виз россиянам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Также Яани отметил, что такое решение является дополнительной мерой к международным и государственным санкциям, которые ограничивают экономику и инвестиции России и Беларуси.

Данное решение об ограничении возможности российских и белорусских граждан работать или вести бизнес на территории Эстонии и приостановке выдачи соответствующих виз и видов на жительство было принято на заседании правительства Эстонии.

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