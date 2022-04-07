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1 час назад

Новый мэр Мариуполя сообщил о гибели пяти тысяч мирных граждан

Газета.Ruиещё 1

Новый мэр Мариуполя Константин Иващенко сообщил, что В результате боев и обстрелов в Мариуполе погибли пять тысяч мирных жителей. Об этом сообщает ТАСС.

Мэр Мариуполя назвал число погибших мирных жителей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

6 апреля глава ДНР Денис Пушилин назначил новым мэра Мариуполя Иващенко — бывшийего депутата горсовета от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» и генерального директор завода «Азовмаш».

По его словам, город покинули около 250 тыс. жителей.

. «Да, отток продолжается, но я уверен, что тысяч 300 у нас осталось. Самый плохой прогноз - 250, не меньше», — уточнил Иващенко.

Мариуполь — крупнейший город на побережье Азовского моря. 7 марта в ДНР сообщили об окружении города. 12 марта глава ДНР Денис Пушилин назвал Мариуполь эпицентром военных действий

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24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Целью операции глава государства назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

В мире,Денис Пушилин,Владимир Путин,
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