Финляндия готовится подать заявку на членство в НАТО

Финляндия готовится подать заявку на вступление в НАТО, сообщает газета Iltalehti.

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По данным издания, страна готовится подать заявку на членство в НАТО через процедуру дополнительной регистрации, ее могут инициировать Комитет по внешней политике и политике безопасности президента республики и правительство в ходе парламентских слушаний.

Планируется, что парламентские слушания на этот счет состоятся после 17 апреля, а само решение о подаче заявки может быть принято уже в первой половине мая.

Вступление в НАТО осуществляется по приглашению, и к нему применяется статья 10 Североатлантического договора 1949 года.

Процесс вступления начинается с того, что страна-кандидат уведомляет НАТО о своем намерении вступить в альянс, после чего НАТО приглашает страну-кандидата присоединиться. Все страны-члены НАТО должны подписать и ратифицировать протокол о присоединении страны-заявителя. После этого вопрос вступления в альянс вновь рассматривается в парламенте страны-заявителя.