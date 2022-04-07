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1 час назад

Iltalehti: Финляндия готовится подать заявку на членство в НАТО

Вероника Полынина

Финляндия готовится подать заявку на вступление в НАТО, сообщает газета Iltalehti.

Финляндия готовится подать заявку на членство в НАТО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным издания, страна готовится подать заявку на членство в НАТО через процедуру дополнительной регистрации, ее могут инициировать Комитет по внешней политике и политике безопасности президента республики и правительство в ходе парламентских слушаний.

Планируется, что парламентские слушания на этот счет состоятся после 17 апреля, а само решение о подаче заявки может быть принято уже в первой половине мая.

Вступление в НАТО осуществляется по приглашению, и к нему применяется статья 10 Североатлантического договора 1949 года.

Процесс вступления начинается с того, что страна-кандидат уведомляет НАТО о своем намерении вступить в альянс, после чего НАТО приглашает страну-кандидата присоединиться. Все страны-члены НАТО должны подписать и ратифицировать протокол о присоединении страны-заявителя. После этого вопрос вступления в альянс вновь рассматривается в парламенте страны-заявителя.

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Ранее в Финляндии и Швеции заявили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступлении в Североатлантический альянс. По словам главы НАТО Йенса Столтенберга, данное решение этих двух государств одобрят все 30 стран-союзников.

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