НАТО расширит поддержку трех государств

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«Союзники также пришли к единому мнению, что необходимо помочь странам-партнерам, в том числе Грузии и Боснии и Герцеговине укрепить обороноспособность, чтобы убедиться в их способности защитить себя», - сказал Столтенберг в ходе пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел стран НАТО.

Он уточнил, что помощь Грузии будет оказана в направлениях ситуационной осведомленности, безопасности связи и киберпространства. Для Боснии и Герцеговины разработают пакет мер для укрепления оборонного потенциала.

Столтенберг также подтвердил намерение НАТО осуществлять дальнейшие поставки вооружения Украине, не разделяя его на наступательное и оборонительное.

«Разделение на оборонительные и наступательные мне кажется странным, поскольку мы говорим о поставках оружия стране, которая защищает себя. <…> Все, что делает Украина при поддержке союзников НАТО, носит оборонительный характер», - отметил генсек Североатлантического альянса.

Он отметил, что конфликт на Украине может принять затяжной характер. В связи с этим НАТО считает своей задачей не допустить эскалации и распространения военных действий за пределы этой страны.