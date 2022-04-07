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36 минут назад

НАТО расширит поддержку трех государств

Вероника Полынина

НАТО расширит поддержку Украины, Грузии и Боснии и Герцеговины на фоне проведения Россией спецоперации на Украине. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, передает ТАСС.

НАТО расширит поддержку трех государств
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Союзники также пришли к единому мнению, что необходимо помочь странам-партнерам, в том числе Грузии и Боснии и Герцеговине укрепить обороноспособность, чтобы убедиться в их способности защитить себя», - сказал Столтенберг в ходе пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел стран НАТО.

Он уточнил, что помощь Грузии будет оказана в направлениях ситуационной осведомленности, безопасности связи и киберпространства. Для Боснии и Герцеговины разработают пакет мер для укрепления оборонного потенциала.

«Страны НАТО за счет Украины обновят свои армии»

Столтенберг также подтвердил намерение НАТО осуществлять дальнейшие поставки вооружения Украине, не разделяя его на наступательное и оборонительное.

«Разделение на оборонительные и наступательные мне кажется странным, поскольку мы говорим о поставках оружия стране, которая защищает себя. <…> Все, что делает Украина при поддержке союзников НАТО, носит оборонительный характер», - отметил генсек Североатлантического альянса.

Он отметил, что конфликт на Украине может принять затяжной характер. В связи с этим НАТО считает своей задачей не допустить эскалации и распространения военных действий за пределы этой страны.

По словам Столтенберга, альянс намерен не допустить распространения конфликта на страны НАТО путем «увеличения своего военного присутствия в восточной части альянса и демонстрации полного единства».

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