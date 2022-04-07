Пока вы не уснули: резолюция Европарламента по российскому газу и возмущение Лаврова предложением Киева

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Европарламент принял резолюцию, в которой призвал к полному отказу от российских энергоносителей, сообщает РИА Новости. Пересмотреть эмбарго могут в случае изменения позиции Москвы по Украине.
«Депутаты призывают к дополнительным ограничительным мерам, в частности, к полному эмбарго на импорт нефти, ядерного топлива, газа и угля», — сказано в сообщении парламента.
Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал неприемлемым предложение Киева обсуждать вопросы Крыма и Донбасса на встрече лидеров двух стран. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам главы внешнеполитического ведомства, 6 апреля Киев представил свой проект соглашения с Россией, в котором «налицо отход от положений, зафиксированных на встрече в Стамбуле».
Лавров подчеркнул, что Россия будет продвигать свой проект соглашения с Украиной, в котором содержатся все изначальные требования Москвы. Украина же ранее обязалась не распространять гарантии на Крым, однако в новом варианте договора этот пункт отсутствует.
Генеральная Ассамблея ООН в ходе специальной сессии по Украине приняла в четверг западную резолюцию о приостановке членства России в Совете по правам человека, передает корреспондент ТАСС с места событий. За решение проголосовали 93, против выступили 24 делегации, воздержались 58.
Для принятия документа требовалось две трети голосов участвующих в голосовании, причем воздержавшиеся в учет не берутся. Таким образом, всего "за" или "против" проголосовали 117 делегаций. Поскольку 93 - более чем две трети от данного числа, резолюция была принята.
С начала спецоперации России на Украине Евросоюз заплатил Москве 35 миллиардов евро. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает ТАСС.
Речь идет об оплате за российские энергоносители.
«Мы дали Украине почти €1 млрд. Это может показаться много, но €1 млрд — это то, что мы платим Путину каждый день за энергию, которую он нам поставляет. С начала конфликта мы заплатили ему €35 млрд по сравнению с €1 млрд, который мы дали Украине на вооружение», — подчеркнул Боррель.
Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что его российский коллега Сергей Шойгу с февраля не выходит на связь с ним. Его слова цитирует РИА Новости.
«Председатель [объединённого комитета начальников штабов США Марк] Милли и я регулярно пытаемся связаться с нашими коллегами в России, чтобы обеспечить продолжение диалога... с середины февраля. Мы не очень в этом преуспели, потому что русские не отвечают», — рассказал Остин на слушаниях в Сенате США.
Похороны лидера ЛДПР Владимира Жириновского пройдут на Новодевичьем кладбище. Об этом сообщила пресс-служба Госдумы России.
Владимир Жириновский был госпитализирован с коронавирусом 2 февраля. 6 апреля спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о смерти лидера ЛДПР в ходе заседания парламента, после чего депутаты почтили его память минутой молчания.
Хамовнический суд Москвы в рамках рассмотрения уголовного дела о краже имущества Анатолия Чубайса на 70 млн рублей, основным фигурантом которого является его бывший деловой партнер Илья Сучков, вызвал бывшего гендиректора "Роснано" для дачи показаний в качестве потерпевшего. Как сообщил ТАСС адвокат одного из фигурантов дела Вячеслав Макаров, мобильный телефон Чубайса недоступен.
"В среду в Хамовническом районном суде мы в третий раз приступили к слушанию дела о мошенничестве и краже. После оглашения обвинительного заключения наши подзащитные вновь заявили о своей невиновности. После этого в суд для дачи показаний в качестве потерпевшего на 27 апреля вызван Анатолий Чубайс, - рассказал собеседник агентства. - Однако, как нам стало известно, на звонки суда он не отвечает, телефон его недоступен, повестки потерпевший не забирает".
Следственный комитет России установил, что причиной взрыва на складе с боеприпасами под Белгородом стала выпущенная украинской стороной ракета «Точка-У». Об этом сообщает ТАСС.
«Предварительно установлено, что... украинские военнослужащие, применив тактический ракетный комплекс «Точка-У», произвели с территории Харьковской области в направлении Белгородской области не менее 3 пусков ракет, снаряженных кассетными поражающими элементами, использование которых запрещено международными конвенциями. В результате указанных противоправных действий 8 граждан Российской Федерации получили ранения», — уточнили в СК.
Также в результате удара повреждена 21 единица техники.
Ситуация с дефицитом автомобилей в России может усугубиться к началу лета. Она будет наблюдаться минимум до 2023 года, заявил РИА Новости гендиректор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич, передает «Прайм».
«По всем брендам и моделям, представительства которых объявили о приостановке деятельности или производства в России, дефицит увеличивается, поскольку новых поставок автомобилей практически нет. Товар (автомобили) конечен и склады новых авто к началу лета закончатся по большинству брендов», — подчеркнул он.
Рубль в начале торгов на Московской бирже четверга укрепляет свои позиции. Американская валюта опустилась ниже 77 рублей, до 76,39 рубля, следует из данных площадки на 10:15 мск.
Так, «американец» потерял 3,31 рубля. Курс евро упал до 83,06 рубля (- 3,94 рубля).
Эксперты, опрошенные «Интерфакс», связали укрепление рубля с тем, что участники рынка не ждут ухудшения положения попавших под санкции объектов. Им удалось в той или иной степени адаптироваться к ранее наложенным ограничениям, считают они. Напомним, что еще вчера вечером доллар опустился ниже 80 рублей впервые с 23 февраля.