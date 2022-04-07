Пока вы не уснули: резолюция Европарламента по российскому газу и возмущение Лаврова предложением Киева

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Европарламент призвал полностью отказаться от российского газа

Европарламент принял резолюцию, в которой призвал к полному отказу от российских энергоносителей, сообщает РИА Новости. Пересмотреть эмбарго могут в случае изменения позиции Москвы по Украине.

«Депутаты призывают к дополнительным ограничительным мерам, в частности, к полному эмбарго на импорт нефти, ядерного топлива, газа и угля», — сказано в сообщении парламента.

Лавров заявил о неприемлемом предложении Киева

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал неприемлемым предложение Киева обсуждать вопросы Крыма и Донбасса на встрече лидеров двух стран. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам главы внешнеполитического ведомства, 6 апреля Киев представил свой проект соглашения с Россией, в котором «налицо отход от положений, зафиксированных на встрече в Стамбуле».

Лавров подчеркнул, что Россия будет продвигать свой проект соглашения с Украиной, в котором содержатся все изначальные требования Москвы. Украина же ранее обязалась не распространять гарантии на Крым, однако в новом варианте договора этот пункт отсутствует.

Генассамблея приостановила участие России в СПЧ ООН

Генеральная Ассамблея ООН в ходе специальной сессии по Украине приняла в четверг западную резолюцию о приостановке членства России в Совете по правам человека, передает корреспондент ТАСС с места событий. За решение проголосовали 93, против выступили 24 делегации, воздержались 58.

Для принятия документа требовалось две трети голосов участвующих в голосовании, причем воздержавшиеся в учет не берутся. Таким образом, всего "за" или "против" проголосовали 117 делегаций. Поскольку 93 - более чем две трети от данного числа, резолюция была принята.

Боррель: ЕС заплатил России €35 млрд с начала спецоперации

EPA

С начала спецоперации России на Украине Евросоюз заплатил Москве 35 миллиардов евро. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает ТАСС.

Речь идет об оплате за российские энергоносители.

«Мы дали Украине почти €1 млрд. Это может показаться много, но €1 млрд — это то, что мы платим Путину каждый день за энергию, которую он нам поставляет. С начала конфликта мы заплатили ему €35 млрд по сравнению с €1 млрд, который мы дали Украине на вооружение», — подчеркнул Боррель.

Глава Пентагона заявил о молчании Шойгу

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что его российский коллега Сергей Шойгу с февраля не выходит на связь с ним. Его слова цитирует РИА Новости.

«Председатель [объединённого комитета начальников штабов США Марк] Милли и я регулярно пытаемся связаться с нашими коллегами в России, чтобы обеспечить продолжение диалога... с середины февраля. Мы не очень в этом преуспели, потому что русские не отвечают», — рассказал Остин на слушаниях в Сенате США.

Место похорон Жириновского изменили

Похороны лидера ЛДПР Владимира Жириновского пройдут на Новодевичьем кладбище. Об этом сообщила пресс-служба Госдумы России.

Владимир Жириновский был госпитализирован с коронавирусом 2 февраля. 6 апреля спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о смерти лидера ЛДПР в ходе заседания парламента, после чего депутаты почтили его память минутой молчания.

Чубайса вызвали в московский суд

Хамовнический суд Москвы в рамках рассмотрения уголовного дела о краже имущества Анатолия Чубайса на 70 млн рублей, основным фигурантом которого является его бывший деловой партнер Илья Сучков, вызвал бывшего гендиректора "Роснано" для дачи показаний в качестве потерпевшего. Как сообщил ТАСС адвокат одного из фигурантов дела Вячеслав Макаров, мобильный телефон Чубайса недоступен.

"В среду в Хамовническом районном суде мы в третий раз приступили к слушанию дела о мошенничестве и краже. После оглашения обвинительного заключения наши подзащитные вновь заявили о своей невиновности. После этого в суд для дачи показаний в качестве потерпевшего на 27 апреля вызван Анатолий Чубайс, - рассказал собеседник агентства. - Однако, как нам стало известно, на звонки суда он не отвечает, телефон его недоступен, повестки потерпевший не забирает".

СК назвал причину взрыва на складе боеприпасов под Белгородом

Следственный комитет России установил, что причиной взрыва на складе с боеприпасами под Белгородом стала выпущенная украинской стороной ракета «Точка-У». Об этом сообщает ТАСС.

«Предварительно установлено, что... украинские военнослужащие, применив тактический ракетный комплекс «Точка-У», произвели с территории Харьковской области в направлении Белгородской области не менее 3 пусков ракет, снаряженных кассетными поражающими элементами, использование которых запрещено международными конвенциями. В результате указанных противоправных действий 8 граждан Российской Федерации получили ранения», — уточнили в СК.

Также в результате удара повреждена 21 единица техники.

Россиян предупредили о дефиците автомобилей к лету

Ситуация с дефицитом автомобилей в России может усугубиться к началу лета. Она будет наблюдаться минимум до 2023 года, заявил РИА Новости гендиректор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич, передает «Прайм».

«По всем брендам и моделям, представительства которых объявили о приостановке деятельности или производства в России, дефицит увеличивается, поскольку новых поставок автомобилей практически нет. Товар (автомобили) конечен и склады новых авто к началу лета закончатся по большинству брендов», — подчеркнул он.

Курс доллара рухнул на Мосбирже

Рубль в начале торгов на Московской бирже четверга укрепляет свои позиции. Американская валюта опустилась ниже 77 рублей, до 76,39 рубля, следует из данных площадки на 10:15 мск.

Так, «американец» потерял 3,31 рубля. Курс евро упал до 83,06 рубля (- 3,94 рубля).