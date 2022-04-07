В Молдавии захотели запретить георгиевскую ленту

Власти Молдавии захотели запретить георгиевскую ленту. Соответствующий законопроект был зарегистрировал в парламенте республики, сообщает РИА Новости.

«Сегодня за ночь появился закон о запрете георгиевской ленточки», — рассказала депутат оппозиционного блока «Коммунисты и социалисты» Елена Боднаренко.

По словам депутата Богдана Цырди, законопроект о внесении поправок в кодекс о правонарушениях внесен в рабочую повестку парламента на ближайшие две недели. За продвижение георгиевской ленты, а также символов Z и V, используемых российской армией, предлагается ввести «жесткие штрафы и наказания».

Депутаты блока «Коммунисты и социалисты» потребовали исключить инициативу из повестки, так как она обсуждалась на заседании профильной комиссии без их участия. Но парламент республики не поддержал это требование.

Ранее спикер парламента Молдавии Игорь Гросу заявил, что в республике могут запретить символы Z и V, а также георгиевскую ленту, поскольку они продвигают идеи «войны и насилия».