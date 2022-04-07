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29 минут назад

Черногория объявила персонами нон грата четырех дипломатов из РФ

Елена Прошина

Министерство иностранных дел Черногории объявило персонами нон грата четырех российских дипломатов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства страны, передает ТАСС.

Еще одна европейская страна вышлет российских дипломатов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Министерство иностранных дел Черногории провозгласило еще четверых дипломатов посольства РФ в республике персонами нон грата», — говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что российским дипломатам предстоит покинуть страну в течение семи дней.

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Ранее о высылке части сотрудников посольства в стране объявила Хорватия. Министр иностранных и европейских дел республики Гордан Грлич-Радман объяснил действия «солидарностью с НАТО и ЕС в ответ на происходящее в Украине».

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