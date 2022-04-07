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1 час назад

В кабмине Греции назвали ошибкой выступление Зеленского с «азовцами»

News.ru

Кабмин Греции считает ошибкой выступление украинского лидера Владимира Зеленского с боевиками нацистского полка «Азов» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) перед парламентом страны. При этом назвали возмутительным её использование оппозиционными силами, сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный представитель правительства Янниса Иконому.

В Греции оценили скандальное выступление Зеленского
Фото: Администрация президента УкраиныАдминистрация президента Украины

Президент Зеленский в своем выступлении перед греческим парламентом описал страдания, причиненные украинскому народу, и акцентировал внимание на героическом сопротивлении своего народа. Включение в речь сообщения члена батальона «Азов» было ошибочным и неуспешным, — сказал он.

В кабмине, в свою очередь, заявили, что использование данной ошибки для оправдания российской спецоперации на Украине «возмутительно и недостойно».

Российские военные уничтожили одного из идеологов «Азова»

Выступление Зеленского перед парламентом Греции в полном составе присутствовала только правящая партия «Новая демократия». Только её члены аплодировали выступавшим. Депутаты греческой компартии КПГ и правой партии «Греческое решение» не явились на заседание, партия Ципраса «Сириза» присутствовала на заседании частично.

Похожий скандал имел место в конце марта, когда Зеленского отказались слушать депутаты партии «Форум за демократию» в парламенте Нидерландов. Они также заявили, что не станут участвовать в дебатах, припомнив, что украинские военные нередко позируют с нацистской символикой.

В мире,Владимир Зеленский,
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