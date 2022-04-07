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1 час назад

Сенат Конгресса США принял законопроект о запрете импорта энергоносителей из РФ

ТАССиещё 3

Сенат Конгресса США в четверг одобрил законопроект о запрете импорта энергоносителей из России. Голосование еще продолжается, однако инициатива уже набрала достаточное для ее утверждение количество голосов. Трансляцию заседания верхней палаты ведет телеканал C-Span.

Сенат США принял законопроект о запрете импорта энергоносителей из РФ
Фото: © AP Photo/J. Scott Applewhite© AP Photo/J. Scott Applewhite

Президент США Джо Байден в марте уже подписал указ, запрещающий импорт энергоносителей из РФ. Принятый верхней палатой законопроект по сути кодифицирует эту меру.

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Ранее законопроект уже одобрила Палата представителей Конгресса США. Однако при рассмотрении инициативы в Сенате в нее были внесены некоторые поправки. В связи с этим теперь документ вновь будет направлен в нижнюю палату, которая, как ожидается, повторно рассмотрит его позднее в четверг. В случае утверждения законопроекта Палатой представителей он поступит на подпись президенту США.

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