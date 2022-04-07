Сенат США принял законопроект о запрете импорта энергоносителей из РФ

Сенат Конгресса США в четверг одобрил законопроект о запрете импорта энергоносителей из России . Голосование еще продолжается, однако инициатива уже набрала достаточное для ее утверждение количество голосов. Трансляцию заседания верхней палаты ведет телеканал C-Span .

Ранее законопроект уже одобрила Палата представителей Конгресса США. Однако при рассмотрении инициативы в Сенате в нее были внесены некоторые поправки. В связи с этим теперь документ вновь будет направлен в нижнюю палату, которая, как ожидается, повторно рассмотрит его позднее в четверг. В случае утверждения законопроекта Палатой представителей он поступит на подпись президенту США.