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42 минуты назад

Financial Times назвала условия вступления Украины в Евросоюз

Ura.Ru

Для вступления в Евросоюз Украина должна соответствовать условиям членства, для этого в стране должна произойти деолигархизация экономики. Об этом сообщил профессор экономики Козьминского университета в Варшаве и бывший министр финансов Польши Гжегож Колодко в своей статье для британской газеты Financial Times.

Financial Times назвала условия вступления Украины в Евросоюз
Фото: Официальный сайт президента УкраиныОфициальный сайт президента Украины

«Вступление Украины в ЕС должно произойти со временем, но не какой-то экстраординарной процедурой или экспресс-путем. Украина должна соответствовать условиям членства, как и ожидается от стран-кандидатов на вступление. В случае с Украиной деолигархизация экономики имеет принципиальное значение», — сообщается в материале Financial Times.

В конце февраля Украина подала заявку на членство в Евросоюзе по ускоренной процедуре. Решение по этому вопросу пока не принято. Лидеры стран Евросоюза разошлись во мнениях по поводу предоставления Украине статуса кандидата на вступление. Новый председатель Европарламента Роберта Метсола в начале апреля пообещала Украина, что страна «официально и быстро» станет членом Евросоюза, сообщает RT.

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