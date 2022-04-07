Ереван и Баку пришли к компромиссу

В отношениях между Ереваном и Баку сложилась ситуация, когда армянские власти удерживают часть земель Азербайджана и наоборот. Это признал премьер-министр Армении Никол Пашинян, пишет «Sputnik Армения».

По мнению политика, признание этого факта стало компромиссом для обеих сторон. Само обсуждение этого вопроса при посредничестве России продолжалось не один год.

«Эти вопросы должны быть решены по итогам переговоров и, естественно, на основе документов, обладающих правовой силой», — заявил Пашинян.

Премьер отметил, что Еревану и Баку предстоит большая работа по демаркации и делимитации рубежей. Она будет производиться на основе советских юридических положений о границе между двумя республиками, однако ее участники будут учитывать и вопросы поддержания текущей стабильности.