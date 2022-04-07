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55 минут назад

Пашинян признал удержание азербайджанских земель Арменией

Lenta.ru

В отношениях между Ереваном и Баку сложилась ситуация, когда армянские власти удерживают часть земель Азербайджана и наоборот. Это признал премьер-министр Армении Никол Пашинян, пишет «Sputnik Армения».

Ереван и Баку пришли к компромиссу
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По мнению политика, признание этого факта стало компромиссом для обеих сторон. Само обсуждение этого вопроса при посредничестве России продолжалось не один год.

«Эти вопросы должны быть решены по итогам переговоров и, естественно, на основе документов, обладающих правовой силой», — заявил Пашинян.

Премьер отметил, что Еревану и Баку предстоит большая работа по демаркации и делимитации рубежей. Она будет производиться на основе советских юридических положений о границе между двумя республиками, однако ее участники будут учитывать и вопросы поддержания текущей стабильности.

6 апреля в Брюсселе состоялись трехсторонние переговоры между премьер-министром Армении Николом Пашиняном, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. По итогам встречи главы государств поручили министерствам иностранных дел начать подготовку к мирным переговорам.

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